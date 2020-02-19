«Автомобилист» «всухую» обыграл хоккеистов из «Светлого» и досрочно выиграл регулярный чемпионат. Обзор 17-го тура НХЛ «Любитель 40+"

«Автомобилист» «всухую» обыграл хоккеистов из «Светлого» со счетом 7:0 и досрочно занял первое место в регулярном чемпионате. Вратарь победителей Владимир Бобиков также стал первым в рейтинге вратарей. Его показатель пропущенных шайб составляет 0,95 в среднем за игру. В этом матче дубль в ворота «Светлого» оформил Сергей Гуров.

«Империя» также провела «сухую» игру против хоккеистов «Витязя». Три шайбы забросил Валерий Сорокин, по две — Юрий Федотов и Геннадий Шестопалов. Счет матча — 11:0. В будущем сезоне «Витязь» вновь опустится во вторую группу. Отметим, что в прошлом сезоне хоккеисты заслужили место в первой группе, переиграв в переходном матче по буллитам рязанскую «Энергию» — 3:2.

«Динамо» разгромило «десантников» со счетом 10:2. Пять очков (2 шайбы + 3 передачи) набрал Алексей Малиновский. Дубли также оформили Игорь Карькин и Юрий Власов. Таким образом, «бело-голубые» пока на четвертом месте, «ВДВ-Рязань» — на девятом.

Два матча в первой группе перенесли на более позднее время. В списке бомбардиров лидирует Эдуард Султанаев («Восход СУ-2»). Он набрал 80 очков (37 шайб + 43 передачи). Вслед за «Автомобилистами» за тур до финиша во второй группе чемпионами регулярки стали хоккеисты «Здоровья», обыграв со счетом 4:1 «Администрацию города Рязани». У победителей отличились Владислав Дронов, Александр Старшинов, Валерий Цыплаков и Павел Зверев. У «горожан» шайбу забросил Олег Смирнов.

Вторые в рейтинге хоккеисты «Рельеф-Центра», которые в Сасове «всухую» разнесли «ухоловцев» со счетом 13:0. Четыре шайбы забросил Сергей Прудников. Матч «на ноль» провел голкипер Сергей Журавлев.

На третьем месте оказался «Спасск», который со счетом 2:1 обыграл хоккеистов «Лесного». Хоккеисты Шиловского района открыли счет с броска Андрея Егорова. В конце второго периода Геннадий Лукович уравнял чаши весов. В конце матча, будучи в меньшинстве, победную шайбу с добивания забросил Сергей Маслов.

«Дядьковцы» вничью сыграли с «Динамо М». По три шайбы забросили хоккеисты «Дядькова» Сергей Корешков, Юрий Шершнев Владимир Мантров и Дмитрий Юдин, Михаил Лопаткин, Иван Бахилов от «Динамо М».

Пятыми в списке числятся хоккеисты «Чучкова». На площадке в Сасово они сыграли вничью с «Рыбным» — 3:3. У чучковцев отличились Геннадий Пискунов, Николай Бабкин и Алексей Кириллов. Владимир Куранов, Анатолий Максимов и Василий Ребизов забрасывали шайбы у «Рыбного». Отметим, что Ребизов сравнял счет в меньшинстве.

Среди вратарей второй группы лучшие показатели у Алексея Лобанова из «Здоровья» — 0,94 шайбы в среднем за матч. Среди бомбардиров лидирует Сергей Голобоких «Лесной» — 27 очков (18 шайб + 9 точных передач)