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14:17, 19 февраля 2020 566

ХК «Рязань» завершил чемпионат ВХЛ поражением

ХК «Рязань» завершил чемпионат ВХЛ поражением

Во вторник, 18 февраля, ХК"Рязань" проиграл домашний матч чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» ХК «Звезда» (Москва) со счетом 2:4, сообщила пресс-служба клуба.

Гости уже на третьей минуте открыли счет в игре. Во втором периоде довели его до 3:0.

В заключительной двадцатиминутке хозяева сократили разрыв до минимума. Однако точку в игре поставили армейцы.

Рязанцы не попали в плей-офф. В своей конференции команда заняла 17-е место. Ниже команды расположился только клуб «Ценг Тоу» из Китая.

Фото Елены Муковозовой

© RZN.info

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