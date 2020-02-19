ХК «Рязань» завершил чемпионат ВХЛ поражением

Во вторник, 18 февраля, ХК"Рязань" проиграл домашний матч чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» ХК «Звезда» (Москва) со счетом 2:4, сообщила пресс-служба клуба.
Гости уже на третьей минуте открыли счет в игре. Во втором периоде довели его до 3:0.
В заключительной двадцатиминутке хозяева сократили разрыв до минимума. Однако точку в игре поставили армейцы.
Рязанцы не попали в плей-офф. В своей конференции команда заняла 17-е место. Ниже команды расположился только клуб «Ценг Тоу» из Китая.
Фото Елены Муковозовой