В 13-м туре «Лиги Надежды 18+" НХЛ форвард из «Рыбного» Антон Андрющенко забросил семь раз за матч. В каждом периоде в воротах «Сталькомплекта» оказалось ровно по три шайбы, но и рыбновцам забил форвард соперников Игорь Дрожжин.
«МБ Рязань» обыграла команду из Полян со счетом 4:1. В первом периоде Алексей Добрынин из «Полян» открыл счет. В двух других двадцатиминутках «Мерседес» забросил по две шайбы
«Десантники» также одержали победу над сасовскими хоккеистами — 9:2. «Техкомплект» сыграл против «Торпедо» и закончил матч «в сухую» — 4:0.
Среди бомбардиров лидирует Андрей Баранов из «Техкомплекта». На его счету 40 очков (24 шайбы + 16 передач). На втором месте Иван Алоничев («РГВВДКУ») — 35 набранных баллов (20+15).
Среди вратарей, проведших более половины игрового времени, лучший показатель у Руслана Кильдеева («Техкомплект») — 0,8 пропущенной шайбы в среднем за матч. Его преследует Артем Варичев («РГВВДКУ») — 0,92.