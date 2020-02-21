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11:48, 21 февраля 2020 301

В 13-м туре «Лиги Надежды 18+" НХЛ форвард из «Рыбного» забросил семь шайб за матч

В 13-м туре «Лиги Надежды 18+

В 13-м туре «Лиги Надежды 18+" НХЛ форвард из «Рыбного» Антон Андрющенко забросил семь раз за матч. В каждом периоде в воротах «Сталькомплекта» оказалось ровно по три шайбы, но и рыбновцам забил форвард соперников Игорь Дрожжин.

«МБ Рязань» обыграла команду из Полян со счетом 4:1. В первом периоде Алексей Добрынин из «Полян» открыл счет. В двух других двадцатиминутках «Мерседес» забросил по две шайбы

«Десантники» также одержали победу над сасовскими хоккеистами — 9:2. «Техкомплект» сыграл против «Торпедо» и закончил матч «в сухую» — 4:0.

Среди бомбардиров лидирует Андрей Баранов из «Техкомплекта». На его счету 40 очков (24 шайбы + 16 передач). На втором месте Иван Алоничев («РГВВДКУ») — 35 набранных баллов (20+15).

Среди вратарей, проведших более половины игрового времени, лучший показатель у Руслана Кильдеева («Техкомплект») — 0,8 пропущенной шайбы в среднем за матч. Его преследует Артем Варичев («РГВВДКУ») — 0,92.

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