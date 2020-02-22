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15:37, 22 февраля 2020 215

ФК «Рязань» подписал соглашения еще с тремя игроками

ФК «Рязань» подписал соглашения еще с тремя игроками

ФК «Рязань» подписал соглашения еще с тремя игроками: полузащитником Максимом Мешалкиным, полузащитником Тимуром Дудайти и защитником Антоном Волковым. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

26-летний Максим Мешалкин выступал за команды «Вологда», «Знамя труда», «Череповец». В ФК «Рязань» Мешалкин будет выступать под номером 13.

23-летний Тимур Дудайти провел сезон 2016-2017 за владикавказский «Спартак». Затем защищал «Химик-Арсенал». В сезоне 2019-2020 Дудайти был заявлен за основной состав тульского «Арсенала», который выступает в Премьер лиге. В ФК «Рязань» Дудайти будет играть под номером 2.

19-летний Антон Волков — воспитанник футбольной школы «Спартак», Москва. Карьеру начинал в дубле команды «Долгопрудный». Затем перебрался в систему раменского «Сатурна». В ФК «Рязань» Волков будет выступать под номером 24.

В субботу, 22 февраля, все три спортсмена выйдут на поле в товарищеском матче против команды «Торпедо-Владимир».

Напомним, ранее «Рязань» подписала контракт с защитником «Арарата».

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