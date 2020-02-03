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17:14, 3 февраля 2020 232

В честь дня рождения регионального представителя НХЛ Олега Смирнова в Рязани провели хоккейный матч

В честь дня рождения регионального представителя НХЛ Олега Смирнова в Рязани провели хоккейный матч

В воскресенье, 2 февраля, в ДС «Олимпийский» прошел очередной матч Ночной Хоккейной Лиги. Его посвятили дню рождения регионального представителя Лиги, депутата гордумы, президента ГК «Автоимпорт» Олега Смирнова.

На льду встретились «Администрация Рязани» и «Лесной». Матч, который прошел под громкие крики болельщиков, завершился ничьей — 3:3. Одна из шайб на счету именинника.

«Как известно, Олег Смирнов огромное внимание уделяет спорту. Благодаря его труду, Лига в Рязани постоянно растет и совершенствуется, сотни рязанских спортсменов получают возможность участвовать в красивом, ярком и запоминающемся соревновании, которое дарит им здоровье, силы и положительные эмоции. Благодаря организаторскому таланту Олега Евгеньевича, сотни людей встали на коньки, ведут здоровый образ жизни», — отметили организаторы НХЛ.

© RZN.info

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