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16:22, 3 февраля 2020 360

В Рязани наградили победителей «Лыжни Бирюкова»

В Рязани наградили победителей «Лыжни Бирюкова»

В выходные, 1-2 февраля, в Мемориальном парке прошли 24-ые открытые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова». Их участниками стали более 300 спортсменов из Рязанской и Московской областей.

Самым младшим участником гонки стала 11-летняя Софья Ларкина, самым старшим — 35-летний Николай Кизилов. Почетным гостем турнира был ветеран лыжных соревнований и мастер спорта СССР международного класса 70-летний Анатолий Бирюков.

Традиционно в первый день соревнований спортсмены бегут «классикой», а во второй свободным стилем. Однако в этот раз из-за недостатка снега лыжники бежали «коньком» в оба дня.

Впервые гонки проводились с использованием электронной системы фиксации времени — лыжники надевали на ногу электронный чип, который фиксировал время прибытия на финиш.

Самые юные участники турнира пробежали дистанции в два и три километра. Взрослые и ветераны в мужской группе соревновались на дистанции в десять километров, в женской — в пять.

В результате на дистанции десять километров первое место занял Илья Кузнецов (21 минута 55,3 секунды).

Победителем в забеге на пятикилометровую дистанцию стала Арина Былинко (14 минут 24,8 секунды).

Среди ветеранов (50 лет и старше) первое место занял Вячеслав Горелов (29 минут 17,5 секунды), второе — Анатолий Бирюков (29 минут 52,2 секунды).

Самой быстрой среди детей 2008-2010 года рождения стала внучка Анатолия Бирюкова — Анастасия Минкова, которая пробела два километра за 6 минут 6,5 секунды.

Победителей турнира наградили медалями, грамотами и денежными премиями от постоянного спонсора «Лыжни Бирюкова» — финансово-промышленной компании «Инвест». От имени компании в награждении участвовала помощник президента холдинга по HR и корпоративным коммуникациям ФПК «Инвест» Юлия Рулева.

Справка

«Лыжня Бирюкова» проводится ежегодно с 1996 года. Ее инициатором и вдохновителем стал президент холдинга ФПК «Инвест» Игорь Коськин, который поддерживает и развивает лыжный спорт в Рязанской области вместе с рязанскими спортсменами уже 24 года.

© RZN.info

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