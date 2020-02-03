В Рязани наградили победителей «Лыжни Бирюкова»

В выходные, 1-2 февраля, в Мемориальном парке прошли 24-ые открытые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова». Их участниками стали более 300 спортсменов из Рязанской и Московской областей.
Самым младшим участником гонки стала 11-летняя Софья Ларкина, самым старшим — 35-летний Николай Кизилов. Почетным гостем турнира был ветеран лыжных соревнований и мастер спорта СССР международного класса 70-летний Анатолий Бирюков.
Традиционно в первый день соревнований спортсмены бегут «классикой», а во второй свободным стилем. Однако в этот раз из-за недостатка снега лыжники бежали «коньком» в оба дня.
Впервые гонки проводились с использованием электронной системы фиксации времени — лыжники надевали на ногу электронный чип, который фиксировал время прибытия на финиш.
Самые юные участники турнира пробежали дистанции в два и три километра. Взрослые и ветераны в мужской группе соревновались на дистанции в десять километров, в женской — в пять.
В результате на дистанции десять километров первое место занял Илья Кузнецов (21 минута 55,3 секунды).
Победителем в забеге на пятикилометровую дистанцию стала Арина Былинко (14 минут 24,8 секунды).
Среди ветеранов (50 лет и старше) первое место занял Вячеслав Горелов (29 минут 17,5 секунды), второе — Анатолий Бирюков (29 минут 52,2 секунды).
Самой быстрой среди детей 2008-2010 года рождения стала внучка Анатолия Бирюкова — Анастасия Минкова, которая пробела два километра за 6 минут 6,5 секунды.
Победителей турнира наградили медалями, грамотами и денежными премиями от постоянного спонсора «Лыжни Бирюкова» — финансово-промышленной компании «Инвест». От имени компании в награждении участвовала помощник президента холдинга по HR и корпоративным коммуникациям ФПК «Инвест» Юлия Рулева.
Справка
«Лыжня Бирюкова» проводится ежегодно с 1996 года. Ее инициатором и вдохновителем стал президент холдинга ФПК «Инвест» Игорь Коськин, который поддерживает и развивает лыжный спорт в Рязанской области вместе с рязанскими спортсменами уже 24 года.