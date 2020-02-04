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13:33, 4 февраля 2020 430

Главный старт «Лыжни России» пройдет в Сасове

Главный старт «Лыжни России» пройдет в Сасове

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 8 февраля, главный старт всероссийской гонки «Лыжня России» пройдет в Сасове. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Всего старты пройдут в 21 муниципальном образовании Рязанской области: в городах Сасово, Скопин, Касимов, Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Скопинском, Чучковском, Ухоловском, Касимовском, Шацком и Клепиковском районах.

Главный старт традиционно пройдет в 12:00. Зарегистрироваться можно будет в день гонки в сасовской СШ «Планета спорта» с 9 до 11:00. Наличие медицинского допуска на физкультурное мероприятие обязательно.

Напомним, из-за аномально теплой погоды и недостаточного снежного покрова старт «Лыжни России» около поселка Варские Рязанского района отменили.

© RZN.info

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