Главный старт «Лыжни России» пройдет в Сасове

В субботу, 8 февраля, главный старт всероссийской гонки «Лыжня России» пройдет в Сасове. Об этом сообщил
Всего старты пройдут в 21 муниципальном образовании Рязанской области: в городах Сасово, Скопин, Касимов, Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Скопинском, Чучковском, Ухоловском, Касимовском, Шацком и Клепиковском районах.
Главный старт традиционно пройдет в 12:00. Зарегистрироваться можно будет в день гонки в сасовской СШ «Планета спорта» с 9 до 11:00. Наличие медицинского допуска на физкультурное мероприятие обязательно.
Напомним, из-за аномально теплой погоды и недостаточного снежного покрова старт «Лыжни России» около поселка Варские Рязанского района