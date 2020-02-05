Эдуард Султанаев установил новый рекорд результативности в рязанской НХЛ

Эдуард Султанаев установил новый рекорд результативности в рязанской Ночной Хоккейной Лиге. В матче 15 тура форвард касимовского «Восхода СУ-2» набрал 15 очков (7 шайб и 8 передач) и помог команде разгромить аутсайдера «Витязь» — 16:2. Султанаев возглавляет гонку бомбардиров с 80 баллами.
Лидер группы — «Автомобилист» взял реванш у «Империи» за поражение в первом круге, победив со счетом 3:1.
Рязанское «Динамо» одержало волевую победу над «Державой» — 8:1. По четыре очка в матче набрали Алексей Малиновский и Игорь Карькин.
«Шкода-Рязань» со счетом 5:1 обыграла десантников. Все свои шайбы «автомобилисты» забросили в первой половине поединка.
«Сокол» обыграл «Светлый» со счетом 4:2 и обошел соперника в турнирной таблице.
Лидер второй группы «Здоровье» со счетом 4:0 переиграло «Динамо М», а «Дядьково» в поединке с рыбновцами одержало волевую победу — 3:1.
На третьем месте дебютант «Рельеф-Центр», который сыграл вничью с «Чучковым». По набранным очкам чучковцев догнали хоккеисты «Спасска», одержав победу 6:0 над аутсайдером «ГП Ухолово». Таким образом, проигравшие лишились шансов на выход в следующий этап.
Матч «Администрации города Рязани» и «Лесного», приуроченный ко дню рождения регионального представителя Лиги Олега Смирнова, закончился ничьей — 3:3.
На две оставшиеся путевки в плей-офф претендуют «Рыбное» (12 очков), «Лесной» и «Администрация» (по 11).