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13:31, 5 февраля 2020 425

Вратарь ХК «Рязань» отпраздновал победу в Самаре походкой Конора Макгрегора

Вратарь ХК «Рязань» отпраздновал победу в Самаре походкой Конора Макгрегора

Вратарь ХК «Рязань» Сергей Большаков отпраздновал победу в Самаре походкой Конора Макгрегора. Во вторник, 4 февраля, в матче против ЦСК ВВС хоккеист отразил три броска в серии буллитов.

В основное и дополнительное время матча зрители заброшенных шайб не увидели. В серии буллитов «горожане» реализовали три попытки против одной. После мачта главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко отметил хорошую игру вратарей своей команды.

«Радует, что ребята всю игру терпели в обороне, играли на команду и, наверное, за это удача на буллитах повернулась к нам лицом. В позиционной обороне терпели, в средней зоне терпели, таких больших провалов не было, но не без ошибок. В тоже время ждали контратаки, но не использовали, были хорошие моменты, не использовали. Счастье, наверное улыбнулось — вознаградило на буллитах за терпение», — отметил Крамаренко.

ХК «Рязань» набрал 40 очков, но остался на предпоследнем месте в Конференции 1. Следующий матч «горожане» проведут 6 февраля против «Лады».

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