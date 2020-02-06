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11:33, 6 февраля 2020 316

ФК «Рязань» вышел из отпуска

ФК «Рязань» вышел из отпуска

ФК «Рязань» вышел из отпуска. В понедельник, 3 февраля, игроки прошли медосмотр и возобновили подготовку к играм.

Во время перерыва команду покинули четыре игрока: вратарь Артем Герасимов, защитники Илья Бобрышов и Сергей Тонких, полузащитник Денис Белобаев.

Среди травмированных Дмитрий Климашин, у которого перелом пальца левой ноги.

«Нам нужно укреплять линию защиты. Мы сейчас ведем селекционную работу, будем просматривать игроков и, соответственно, усиляться», — рассказал главный тренер Виктор Навоченко.

В феврале команда проведет шесть контрольных матчей на выезде:

  • 8 февраля, 12:00 — «Сатурн» — ФК «Рязань»;
  • 12 февраля — «Локомотив-Казанка» — ФК «Рязань»;
  • 15 февраля — «Химик» — ФК «Рязань»;
  • 19 февраля — «Химки-М» — ФК «Рязань»;
  • 22 февраля — «Торпедо-Владимир» — ФК «Рязань»;
  • 29 февраля — соперник не определен.

В марте у команды запланированы южные сборы в Новороссийске.

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