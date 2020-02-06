ФК «Рязань» вышел из отпуска. В понедельник, 3 февраля, игроки прошли медосмотр и возобновили подготовку к играм.
Во время перерыва команду покинули четыре игрока: вратарь Артем Герасимов, защитники Илья Бобрышов и Сергей Тонких, полузащитник Денис Белобаев.
Среди травмированных Дмитрий Климашин, у которого перелом пальца левой ноги.
«Нам нужно укреплять линию защиты. Мы сейчас ведем селекционную работу, будем просматривать игроков и, соответственно, усиляться», — рассказал главный тренер Виктор Навоченко.
В феврале команда проведет шесть контрольных матчей на выезде:
- 8 февраля, 12:00 — «Сатурн» — ФК «Рязань»;
- 12 февраля — «Локомотив-Казанка» — ФК «Рязань»;
- 15 февраля — «Химик» — ФК «Рязань»;
- 19 февраля — «Химки-М» — ФК «Рязань»;
- 22 февраля — «Торпедо-Владимир» — ФК «Рязань»;
- 29 февраля — соперник не определен.
В марте у команды запланированы южные сборы в Новороссийске.