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13:33, 7 февраля 2020 520

ХК «Рязань» проиграл в Тольятти. Сына директора унесли со льда на носилках

ХК «Рязань» проиграл в Тольятти. Сына директора унесли со льда на носилках

ХК «Рязань» проиграл в Тольятти. В четверг, 6 февраля, «горожане» уступили «Ладе» в гостях со счетом 1:2. Гости первыми открыли счет на второй минуте: Артем Мелихов воспользовался ошибкой защитников и отправил шайбу в сетку соперников.

Рязанцы смогли сравнять счет за 30 секунд до окончания первой двадцатиминутки.

На 26-й минуте после единоборства травму получил Павел Злобин, сын директора ХК «Рязань».

Хоккеист не смог сам покинуть лед, его унесли на носилках.

В концовке второго периода тольяттинцы вышли вперед и смогли удержать победу.

«С нашей стороны матч получился хороший — спасибо ребятам за умный хоккей. Не в обиду сопернику — у нас была масса моментов, которые мы должны были реализовывать. Мы проиграли по счету, по использованию ошибок, но не по голевым моментам. В концовке судьба подарила нам шанс, но мы им распорядились бездарно», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.

Следующий матч «горожане» проведут в субботу, 8 февраля, в Пензе против «Дизеля».

Фото и видео ХК «Лада»

© RZN.info

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